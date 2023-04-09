Вендел: Все сработали на отлично, во втором тайме додавили

Полузащитниквысказался относительно матча против(2:1) в рамках 22‑го тура РПЛ.

«Сегодня была очень хорошая командная игра. Я очень рад, что забил, давно не удавалось отличиться. Все сработали на отлично, во втором тайме додавили, забили победный мяч, заслуженная победа.

Пропущенный гол? Это футбол, такие вещи, к сожалению, случаются, мне не повезло в том моменте, отобрали мяч, забили. От этого было еще радостнее, что я исправился и сравнял счет, помог команде. Награда лучшему игроку — заслуга всей команды, без них ничего бы этого не было. Сейчас немного порадуемся и будем настраиваться на Ростов», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка в 22 матчах. «Локо» идет на 11-м месте с 25 очками на счету.