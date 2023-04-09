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    Вендел: Все сработали на отлично, во втором тайме додавили

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    Полузащитник «Зенита» Вендел высказался относительно матча против «Локомотива» (2:1) в рамках 22‑го тура РПЛ.

    Вендел
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    Вендел

    «Сегодня была очень хорошая командная игра. Я очень рад, что забил, давно не удавалось отличиться. Все сработали на отлично, во втором тайме додавили, забили победный мяч, заслуженная победа.

    Пропущенный гол? Это футбол, такие вещи, к сожалению, случаются, мне не повезло в том моменте, отобрали мяч, забили. От этого было еще радостнее, что я исправился и сравнял счет, помог команде. Награда лучшему игроку — заслуга всей команды, без них ничего бы этого не было. Сейчас немного порадуемся и будем настраиваться на Ростов», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

    «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка в 22 матчах. «Локо» идет на 11-м месте с 25 очками на счету.

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