Силкин об игре «Спартак» — «Динамо»: Ужас, который было невозможно смотреть

Футбольный тренероценил игру(3:3) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

«Игра была безобразная. Что это вообще было? Это вы называете дерби? Просто ужас, который смотреть было невозможно. Играли две команды, у которых совершенно ничего не получилось.

В этом матче было ужасно все: смешные голы, отсутствие самоотдачи и просто визуальный ужас. Вы вспомните как раньше проводили дерби московских команд, а сейчас вышли без обороны и дурачка гоняют по полю. Клоунада просто. Мне очень не понравилась игра от обеих команд.

"Динамо" надо что-то менять, игра совсем не идет. С этим нужно разбираться как можно скорее. Пока что это просто кошмар и ужас», — сказал Силкин Sport24.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе. «Динамо» располагается на 6-й позиции (36).