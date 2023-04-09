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    Силкин об игре «Спартак» — «Динамо»: Ужас, который было невозможно смотреть

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    Футбольный тренер Сергей Силкин оценил игру «Спартака» и «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Игра была безобразная. Что это вообще было? Это вы называете дерби? Просто ужас, который смотреть было невозможно. Играли две команды, у которых совершенно ничего не получилось.

    В этом матче было ужасно все: смешные голы, отсутствие самоотдачи и просто визуальный ужас. Вы вспомните как раньше проводили дерби московских команд, а сейчас вышли без обороны и дурачка гоняют по полю. Клоунада просто. Мне очень не понравилась игра от обеих команд.

    "Динамо" надо что-то менять, игра совсем не идет. С этим нужно разбираться как можно скорее. Пока что это просто кошмар и ужас», — сказал Силкин Sport24.

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