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    Дуглас Сантос: Продолжим делать ту же самую работу, чтобы уверенно дойти до финиша

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 22-го тура РПЛ.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Очень сложная игра. В первом тайме пришлось особенно потрудиться, потому что было много забросов в нашу штрафную. Мы очень качественно подготовились на прошедшей неделе к этому матчу. Отработали все, что были должны. Сегодня смогли реализовать наигранную тактику. Считаю, что победа заслуженная. Поздравляю партнеров по команде!

    Да, мы готовились, что все длинные передачу будут идти на Дзюбу. Считаю, что почти всю борьбу мы выигрывали. Это еще раз показывает, насколько важно подходить обособленно к каждому отдельному матчу. Мы продолжим делать ту же самую работу, чтобы уверенно дойти до финиша.

    Нам потребовалось чуть больше времени, чтобы войти в игру. Поле было тяжелым, потребовалось время, чтобы адаптироваться. Как только мы привыкли к полю, мы не выпускали инициативу из своих рук и создали достаточно опасных моментов. Могли забивать больше, чем два мяча. Но и этого сегодня хватило для победы», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

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