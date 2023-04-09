Орлов: Если бы Дзюба был в «Торпедо» или «Нижнем», то не знал бы, что делать

Комментатороценил предстоящий матчпротив

«Дзюба мотивирован перед матчем с "Зенитом". Интересно, как сыграет против него бразильская пара защитников, к которым у меня много претензий. Но "Локомотив" — это не только Дзюба. На сегодня это налаженный механизм, а Дзюба — один из важных винтиков.

Нужно ли "Зениту" бояться Артема? Конечно. Нужно бояться фланговых передач, которые идут к нему, прорывов Пиняева. Дзюба попал в хорошую команду. Если бы он был в "Торпедо" или "Нижнем", он бы вообще не знал, что делать», — приводит слова Орлова Sport24.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 9 апреля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов на этот матч можно посмотреть по этой ссылке.