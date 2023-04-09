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    Нью-Инглэнд Революшн — Монреаль: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2023 в 02:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Нью-Инглэнд Революшн — Монреаль

    Футбол MLS
    Нью-Инглэнд Революшн и Монреаль начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 09.04.2023.

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    Последний матч между собой: Нью-Инглэнд Революшн — Монреаль 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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