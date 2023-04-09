Мерсон: «Челси» находится в одной из худших форм в истории

Экс-футболист сборной Англииоценил игрув нынешнем сезоне. В последнем туре английской Премьер-лиги команда уступила(0:1).

«Этого не может быть, это невероятно. Они находятся в одной из худших форм в истории футбола, учитывая количество талантливых игроков в их команде. Они привлекают выдающихся футболистов, которые сыграли по 50 матчей за свои сборные, а не тех, кто никогда не играл за свою страну.

У Лэмпарда было всего пару дней, чтобы поработать с ними, но никакой игры пока нет. Вы смотрите матчи "Ман Сити" и "Арсенала" и видите, что они хотят делать на поле. В случае с "Челси" там ничего нет. Это просто 11 человек.

Никто не открывается, не меняется позициями, никто не бежит в свободные зоны. В данный момент это тревожное время для них. Я не думаю, что это связано с тренерами, это ответственность игроков, которые должны спрашивать с себя.

Пару лет назад "Челси" разрывал команды на части, а теперь они приезжают к "Вулверхэмптону", и я даже не удивлён их поражением», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, что в марте команду возглавил Фрэнк Лэмпард. «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю очками в активе.