начнут матч в 20:00 в российской футбольной Премьер-лиге, 09.04.2023.

Последний матч между собой: Зенит — Локомотив 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит». Коэффициент ставки — 4.00 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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