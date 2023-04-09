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    «Ливерпуль» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом»

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    Сегодня в заключительном матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Арсенал». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдский клуб по итогам 28-ми сыгранных матчей расположился на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. На счету «Ливерпуля» 43 очка: 12 побед, 7 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 48:33.

    «Ливерпуль» не может выиграть на протяжении 4-х матчей подряд во всех турнирах. За этот период «красные» потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. В последнем домашнем матче подопечные Юргена Клоппа разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, а затем для мерсисайдцев наступила череда неудач.

    В трех последних турах АПЛ «Ливерпуль» заработал лишь одно очко. В крайнем туре «красные» играли на выезде против «Челси» и так и не смогли поразить ворота «аристократов», закончив матч скучными нулями (0:0).

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    «Арсенал»

    «Канониры» за 9 туров до конца чемпионата Англии остаются главными претендентами на золото. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 72 очка в 29-ти матчах. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 баллов. На счету лондонского клуба 23 победы, 3 ничьи и 3 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 70:27.

    В предыдущем туре «Арсенал» на домашней арене разгромил «Лидс» (4:1). Дубль в составе «пушкарей» записал на свой счет Жезус, еще по голу забили Уайт и Джака. Это уже вторая победа подряд «канониров» с таким же счетом. Ранее лондонцы также при родных трибунах не оставили шансов «Кристал Пэлас».

    Таким образом, «Арсенал» продлил свою победную серию в АПЛ до семи матчей. Последнее поражение «канониров» случилось 15 февраля, когда подопечные Микеля Артеты в принципиальном поединке уступили на «Эмирейтс» «Манчестер Сити» (1:3).

    Личные встречи

    В первом круге «Арсенал» обыграл «красных» в Лондоне со счетом 3:2. Всего за 10 последних матчей на счету «Ливерпуля» 5 побед, «канониры» выиграли 4 встречи и еще один раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.41.

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