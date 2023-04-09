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    «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В центральном матче 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» устроили голевую ничью. Игра закончилась со счетом 2:2.

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    В первом тайме «канониры» забили два мяча подряд и к 28-й минуте вели 2:0. У них забили Мартинелли и Гранит Джака, который отметился с передачи бразильца.

    До перерыва «Ливерпуль» голом Мохаммеда Салаха сократил разрыв в счете. «мерсисайдцы» разыграли интересную комбинацию, после которой египтянину оставалось лишь замкнуть передачу на дальней штанге.

    От поражения «Ливерпуль» спас Роберто Фирмино, который забил с передачи Трента Александра-Арнольда.

    Отметим, что в начале второй половины встречи Мо Салах не реализовал пенальти. При этом у хозяев в концовке было несколько убойных моментов.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Арсенал Лондон 2:2
    Голы: 1:2 Габриэл Мартинелли (8'), 0:2 Габриэл Жезус (28'), 1:2 Мохамед Салах (42'), 2:2 Роберто Фирмино (87') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо (Роберто Фирмино, 78'), Кёртис Джонс (Тьяго Алькантара, 60'), Мохамед Салах, Коди Матес Гакпо, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 60') Арсенал Лондон: Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 80'), Букайо Сака, Гранит Джака, Томас Парти, Мартин Эдегор (Якуб Кивёр, 80'), Александр Зинченко (Киран Тирни, 88'), Габриэль Магальяйнс, Пабло Мари, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Бен Уайт (23'), Вирджил ван Дейк (31'), Трент Александер-Арнольд (41'), Гранит Джака (41'), Эндрю Робертсон (46'), Арон Ремсдейл (53'), Фабиньо (55'), Букайо Сака (84')

    «Арсенал» сохранил лидерство в таблице АПЛ с 73 очками на счету. У «Ливерпуля» 44 балла и 8-я строчка.

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