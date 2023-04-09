Кулибали заявил, что хочет быть частью «Челси» на долгие годы

Защитникрассказал, что со временем команда может добиться большего.

«Я знаю, что ещё готов не на 100 процентов, но думаю, что приближаюсь к своему уровню. "Челси" принял серьёзное решение, подписав меня, и я очень хочу отплатить за это. Я хочу быть частью этого клуба на долгие годы.

Это не тот сезон, которого мы ожидали, но иногда, когда происходят большие изменения, появляются новые владельцы и половина команды новая, всем приходится адаптироваться. Но мы знаем, насколько велики наши амбиции, и собираемся работать, чтобы вернуть доверие болельщиков.

Это была сумасшедшая неделя: для игроков, для нового тренера, для бывшего тренера, для болельщиков. Наш новый наставник — большая легенда клуба, поэтому мы должны поддержать его. Мы знаем, что можем добиться большего, и мы это сделаем», — приводит слова Кулибали The Times.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 39-ю очками в активе. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча за «синих» в АПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.