Клопп: Не знаю, как «Ливерпуль» не победил с такими шансами

Главный тренер «Ливерпуля»поделился мыслями о ничейном результате в матче 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

«Немного типичная для нас игра в этом сезоне. Открытая игра, соперник реализует первый же момент, а потом и второй. Мы хорошо отреагировали. Это была зрелищная игра в конце. Как мы не победили с такими шансами в конце, я не знаю.

У меня пограничное состояние между довольным и недовольным. У меня нет проблем с ничьей. "Арсенал" был хорош, но они могли и должны были проигрывать.

У нас были моменты, где нас подводила реализация. Немного типично. Соперник в отличной форме, поэтому забивает в первом же моменте. Забитый мяч нам сильно помог. К перерыву не все было решено. Великолепная атмосфера, и забили мы вовремя.

Мы заслужили как минимум очко. Если бы Конате пробил головой, был бы гол. Может быть, он поскользнулся. У него был шанс», — цитирует Клоппа Sky Sports.