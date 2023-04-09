Кассьерра: Забитый гол добавит уверенности

Нападающийпрокомментировал победу надсо счётом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата России.

«Я очень счастлив. Очень сложный и достойный матч. Игра началась непросто: уступали в счёте, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка — это было важно.

Забитый гол совершенно точно придаст уверенности в собственных силах. Ваня Сергеев прекрасный нападающий. Я всегда стараюсь отдавать максимум сил на поле и приносить максимальную пользу.

Мне не всегда удается забивать, но когда удается — это особенная радость. Самое главное, что забитый гол добавит уверенности. А дальше буду так же работать на максимум и помогать команде», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка в 22 матчах. «Локо» идет на 11-м месте с 25 очками на счету.