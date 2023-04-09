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    Кассьерра: Забитый гол добавит уверенности

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    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата России.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Я очень счастлив. Очень сложный и достойный матч. Игра началась непросто: уступали в счёте, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка — это было важно.

    Забитый гол совершенно точно придаст уверенности в собственных силах. Ваня Сергеев прекрасный нападающий. Я всегда стараюсь отдавать максимум сил на поле и приносить максимальную пользу.

    Мне не всегда удается забивать, но когда удается — это особенная радость. Самое главное, что забитый гол добавит уверенности. А дальше буду так же работать на максимум и помогать команде», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».

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