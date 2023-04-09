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    Хаджи: Опять какая-то странная, непонятная игра у «Спартака»

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    Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от ничейного матча красно-белых с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

    «Спартак» — «Динамо»
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    «Спартак» — «Динамо»

    «По делу ли ничья? Конечно. "Отмазались" — уже хорошо. Какая-то странная, непонятная игра у команды опять. И снова состав поменяли. Моментами "Спартак" играл отлично, а моментами — просто безобразно.

    По идее, казалось бы, должны были победить, но могли здесь спокойно и проиграть, если бы не назначил пенальти судья. Как-то не очень активна наша полузащита. Все ниже и ниже опускаемся, увы. Еще два очка потеряли.

    Удержится ли "Спартак" в тройке? Сам уже волнуюсь по этому поводу. В следующем матче играем с "Торпедо" — конечно, нужно обязательно выигрывать. Пятую игру уже победить не можем! Такого давно не было даже при плохой игре Спартака», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 42 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. «Динамо» с 36 баллами идет шестым.

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