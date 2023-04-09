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    Галактионов: Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Понятно, что расстроены поражением. Нацелены были на победу. У ребят правильная реакция, несмотря на то, что "Зенит" — лидер чемпионата. К сожалению, мы допустили оплошность и пропустили второй мяч. Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях. Надо улучшать качество, мы проводим свои атаки, происходят потери, приходится снова отбирать, а это энергозатратно.

    Мы проводим беседы с футболистами, как индивидуальные, так и коллективные. Мы не имеем права оглядываться вниз. Сегодняшняя реакция наших ребят — правильная. Все настроены не достижение победы.

    Травмы? Мы относимся к этому философски. На этих позициях есть конкуренты, им предоставляется шанс проявить себя. С точки зрения сбалансированности линии, не хотелось бы, чтобы игроки выпадали. Сегодняшняя карточка Ненахова — абсолютно ненужная. Что там произошло? Он раньше времени, без разрешения судьи вышел на поле», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка в 22 матчах. «Локо» идет на 11-м месте с 25 очками на счету.

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