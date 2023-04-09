Галактионов: Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

«Понятно, что расстроены поражением. Нацелены были на победу. У ребят правильная реакция, несмотря на то, что "Зенит" — лидер чемпионата. К сожалению, мы допустили оплошность и пропустили второй мяч. Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях. Надо улучшать качество, мы проводим свои атаки, происходят потери, приходится снова отбирать, а это энергозатратно.

Мы проводим беседы с футболистами, как индивидуальные, так и коллективные. Мы не имеем права оглядываться вниз. Сегодняшняя реакция наших ребят — правильная. Все настроены не достижение победы.

Травмы? Мы относимся к этому философски. На этих позициях есть конкуренты, им предоставляется шанс проявить себя. С точки зрения сбалансированности линии, не хотелось бы, чтобы игроки выпадали. Сегодняшняя карточка Ненахова — абсолютно ненужная. Что там произошло? Он раньше времени, без разрешения судьи вышел на поле», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка в 22 матчах. «Локо» идет на 11-м месте с 25 очками на счету.