Дьяков: «Локомотив» сможет дать бой «Зениту»

Экс-игрокоценил шансыв матче РПЛ с

«Железнодорожники смогут дать бой "Зениту". "Локомотиву" надо было исправлять ту ситуацию, в которую они попали. Сейчас команда набрала форму — идёт одна победа за другой.

Это придаёт уверенности и силы игрокам. У "Зенита" большой отрыв, и даже если команда Семака оступится — это для неё не страшно.

У Дзюбы будет дополнительная мотивация в игре против бывшей команды. Тем более сейчас он играет на кураже — много забивает, хочет побить рекорд Александра Кержакова. И чем раньше, тем лучше для Артёма. Он может доставить проблемы петербуржцам», — сказал Дьяков Чемпионату.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 9 апреля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов на этот матч можно посмотреть по этой ссылке.