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    Бешикташ — Гиресунспор: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2023 в 20:30 начнется матч в Суперлиге Турции Бешикташ — Гиресунспор

    Футбол Бешикташ
    Бешикташ и Гиресунспор начнут матч в 20:30 в Суперлиге Турции, 09.04.2023.

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    Последний матч между собой: Гиресунспор — Бешикташ 3:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бешикташ»).

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