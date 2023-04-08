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    Соболев: Если в целом рассматривать, счет 3:3 — отвратительный результат

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    Форвард «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Игрок отметился дублем и записал на свой счет один автогол.

    «Эмоции не очень хорошие. Потому что пропустили три. Если в целом рассматривать, счет 3:3 — отвратительный результат.

    Кризис? Может быть, он и есть. Так бывает. Это футбол. Надо дальше продолжать работать. Не могу сказать, что Абаскаль меняет схему каждый матч. Мы играем уже три матча по одной схеме.

    Мы сегодня создали много моментов, могли и забивать больше. Нужно работать над техникой. Будем разбираться. Действительно, все это — наши ошибки. Не знаю, с чем связано. Что-то не так», — цитирует Соболева Sport24.

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