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    Клопп: Когда попадаешь в вихрь неудач, он продолжает засасывать все дальше

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал возможные причины неудачного выступления команды в нынешнем сезоне.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это один из тех моментов, когда всё действительно нехорошо. Вы попадаете в этот вихрь неудач, и он продолжает засасывать вас дальше.

    Но я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, определённо нет. И это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Но я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних. Они просто играют хуже. Вот в чём дело.

    Можем ли мы прибавить в следующем сезоне, как "Арсенал"? Дело в том, что для зрителей и прессы всегда будет недостаточно того, что мы делаем. Но да, при правильном подходе мы обязательно станем сильнее», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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    • «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 43 очками в активе. Команда отстает от зоны Еврокубков на 7 баллов.

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