Клопп: Когда попадаешь в вихрь неудач, он продолжает засасывать все дальше

Главный тренерназвал возможные причины неудачного выступления команды в нынешнем сезоне.

«Это один из тех моментов, когда всё действительно нехорошо. Вы попадаете в этот вихрь неудач, и он продолжает засасывать вас дальше.

Но я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, определённо нет. И это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Но я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних. Они просто играют хуже. Вот в чём дело.

Можем ли мы прибавить в следующем сезоне, как "Арсенал"? Дело в том, что для зрителей и прессы всегда будет недостаточно того, что мы делаем. Но да, при правильном подходе мы обязательно станем сильнее», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 43 очками в активе. Команда отстает от зоны Еврокубков на 7 баллов.