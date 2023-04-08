Игнатов: Сыграли так, как нас просили

Полузащитникподвел итоги матча с(3:3) в 22-м туре РПЛ.

«Думаю, вам виднее, чем "Спартак" отличался от того, каким он был в матче с "Ахматом". Мы выходим на поле. Сыграли так, как нас просили. Результат такой. У нас очень хорошая линия нападения, все друг друга хорошо дополняют. Нужно все равно показывать максимум.

Я могу сказать, что работаю на максимум. То, что случилось называется футболом. Конечно, мы играем каждый матч на победу.

Селихов? Сказал, что такое бывает. Он отличный парень и хороший вратарь. Он справится со всем.

Что получилось, а что нет разберем на неделе и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 36 баллами идет 6-м.