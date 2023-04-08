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    Игнатов: Сыграли так, как нас просили

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    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

    Михаил Игнатов
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    Михаил Игнатов

    «Думаю, вам виднее, чем "Спартак" отличался от того, каким он был в матче с "Ахматом". Мы выходим на поле. Сыграли так, как нас просили. Результат такой. У нас очень хорошая линия нападения, все друг друга хорошо дополняют. Нужно все равно показывать максимум.

    Я могу сказать, что работаю на максимум. То, что случилось называется футболом. Конечно, мы играем каждый матч на победу.

    Селихов? Сказал, что такое бывает. Он отличный парень и хороший вратарь. Он справится со всем.

    Что получилось, а что нет разберем на неделе и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

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    • «Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 36 баллами идет 6-м.

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