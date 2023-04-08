Хиддинк: Хотел бы видеть Лэмпарда в «Челси» на следующий сезон

Экс-тренерпрокомментировал назначениена пост наставника «синих».

«Я бы хотел, чтобы его рассматривали не только как временного тренера, но и чтобы ему дали почувствовать уверенность в том, что он продолжит быть частью проекта в следующем сезоне. Он знает клуб как никто другой, и важно обеспечивать преемственность во всём.

Как и любому другому человеку, Лэмпарду потребуется время. "Челси" вложил много денег в игроков, но теперь им нужно адаптироваться к его идеям. Он только начал свою тренерскую карьеру. Пусть он работает! Я знаю его и думаю, что он правильный человек», — приводит слова Хиддинка The Telegraph.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю очками в активе.