Гвардиола о Уолкере: Он не может играть при расстановке с тремя защитниками

Главный тренероценил игру защитника командыи объяснил, почему игрок обороны не подходит под схему с тремя защитниками.

«Он не может играть в такой схеме. У него всегда будет скорость. Кайл даже в 60 лет будет самым быстрым игроком, но для того, чтобы играть на ограниченном пространстве, ему не хватает некоторых характеристик.

Раньше он играл на позиции крайнего защитника в схеме с четырьмя защитниками. Он действительно хорошо справлялся со своей ролью, но при такой расстановке с тремя защитниками он играть не может», — приводит слова Гвардиолы 90min.

В нынешнем сезоне Уолкер провел 23 матча за «Манчестер Сити» и отметился голевой передачей. «Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 64 очками в активе.