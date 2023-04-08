Гвардиола: Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити»признался, что хотел бы видеть «Арсенал» на вершине таблицы АПЛ.

«Отдаю должное "Саутгемптону", его план на игру был очень хорош. Порой следует отдать должное сопернику, когда играешь не на своем уровне. Нам повезло, что мы вели в счете после первого тайма.

Во втором мы стали навязывать сопернику физическую борьбу, второй наш мяч был забит после выигранной дуэли — после нее забить было легко.

Грилиш очень хорош. У него был очень хороший момент в начале игры — он мог изменить наш подход к игре в первом тайме. Но порой нужно просто сохранять концентрацию. Учитывая мастерство наших атакующих игроков, именно внимательность может все решить.

Бернарду Силва — фантастический игрок и очень хороший человек. Он важен для нас. Он приносит пользу независимо от того, сколько играет, 10 минут или 90.

Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится "Арсенал". Я бы очень этого хотел. Но как есть, так есть. Сейчас мы переключаемся на "Баварию", — сказал главный тренер "Сити".