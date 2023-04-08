Гвардиола: Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится «Арсенал»

«Отдаю должное "Саутгемптону", его план на игру был очень хорош. Порой следует отдать должное сопернику, когда играешь не на своем уровне. Нам повезло, что мы вели в счете после первого тайма.
Во втором мы стали навязывать сопернику физическую борьбу, второй наш мяч был забит после выигранной дуэли — после нее забить было легко.
Грилиш очень хорош. У него был очень хороший момент в начале игры — он мог изменить наш подход к игре в первом тайме. Но порой нужно просто сохранять концентрацию. Учитывая мастерство наших атакующих игроков, именно внимательность может все решить.
Бернарду Силва — фантастический игрок и очень хороший человек. Он важен для нас. Он приносит пользу независимо от того, сколько играет, 10 минут или 90.
Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится "Арсенал". Я бы очень этого хотел. Но как есть, так есть. Сейчас мы переключаемся на "Баварию", — сказал главный тренер "Сити".