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    Гвардиола: Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится «Арсенал»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы видеть «Арсенал» на вершине таблицы АПЛ.

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    «Отдаю должное "Саутгемптону", его план на игру был очень хорош. Порой следует отдать должное сопернику, когда играешь не на своем уровне. Нам повезло, что мы вели в счете после первого тайма.

    Во втором мы стали навязывать сопернику физическую борьбу, второй наш мяч был забит после выигранной дуэли — после нее забить было легко.

    Грилиш очень хорош. У него был очень хороший момент в начале игры — он мог изменить наш подход к игре в первом тайме. Но порой нужно просто сохранять концентрацию. Учитывая мастерство наших атакующих игроков, именно внимательность может все решить.

    Бернарду Силва — фантастический игрок и очень хороший человек. Он важен для нас. Он приносит пользу независимо от того, сколько играет, 10 минут или 90.

    Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится "Арсенал". Я бы очень этого хотел. Но как есть, так есть. Сейчас мы переключаемся на "Баварию", — сказал главный тренер "Сити".

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