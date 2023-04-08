«Реал» хочет продлить контракт с Камавинга

Мадридскийпланирует продлить контракт с полузащитником

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Королевский клуб» готов предложить французскому футболисту нового долгосрочное соглашение.

«Реал» собирается повысить зарплату 20-летнему игроку. Кроме того, в договоре будет указана увеличенная сумма отступных. По некоторым данным, она составит 1 миллиард евро.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес и главный тренер Карло Анчелотти довольны игрой Камавинга.

В текущем сезоне Камавинга провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.