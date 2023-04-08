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    Анчелотти: Не могу представить, что я буду тренировать «Барселону»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что никогда бы не согласился работать в «Барселоне».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Не могу представить, что я буду тренировать "Барселону".

    Нужно уважать личную историю и историю клубов. Чувствую себя очень комфортно здесь, где люди меня очень любят. Это лучший клуб в мире. Сезон очень насыщенный, и мы хотим завершить его хорошо.

    Мы довольны собой, хоть и отстаем от "Барселоны", но она играет очень хорошо.

    Продолжим бороться в Ла Лиге, хоть математика и против нас», — приводит слова Анчелотти Marca.

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