Анчелотти: Не могу представить, что я буду тренировать «Барселону»

Главный тренер мадридского «Реала»признался, что никогда бы не согласился работать в

«Не могу представить, что я буду тренировать "Барселону".

Нужно уважать личную историю и историю клубов. Чувствую себя очень комфортно здесь, где люди меня очень любят. Это лучший клуб в мире. Сезон очень насыщенный, и мы хотим завершить его хорошо.

Мы довольны собой, хоть и отстаем от "Барселоны", но она играет очень хорошо.

Продолжим бороться в Ла Лиге, хоть математика и против нас», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, ранее на этой неделе «Реал» разгромил «Барселону» (4:0) на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании.