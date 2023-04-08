Акинфеев рассказал о том, что мечтал попасть в ЦСКА

Голкиперрассказал о своем первом матче в карьере за армейскую команду.

«Если я буду рассказывать, что я верил, знал, что мы выиграем чемпионат, Кубок УЕФА, 20 трофеев за карьеру, конечно, я буду врать. Я мечтал, как уже миллион раз говорил, попасть именно в ЦСКА.

Это моя мечта осуществилась в тот момент, когда я сыграл в матче на Кубок и в Премьер-Лиге, опять же особняком стоит Самара», — сказал Акинфеев в видео на официальном YouTube-канале ЦСКА.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. Действующий контракт голкипера с армейцами рассчитан до 2024 года.