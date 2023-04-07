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    «Волгарь» и «Рубин» не выявили сильнейшего

    «Волгарь» — «Рубин»: счет матча 0:0, обзор матча

    Футбол
    В матче 26-го тура первой лиги России «Волгарь» и «Рубин» сыграли вничью.

    «Волгарь» — «Рубин»
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    «Волгарь» — «Рубин»

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд вырвать победу не увенчались успехом.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Рубин 0:0
    Волгарь: Smirnov O., Deljkin A., Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Kozlov D., Данил Липовой, Loktionov R., Pavlishin A., Smirnov D., Tkachuk D., Tsarukyan V. Рубин: Юрий Дюпин, Ashurmatov R., Джоэль Фамейе, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Nabiullin E., Rahmonaleiv U., Илья Самошников, Teslenko E., Uridia M., Александр Зотов Предупреждения: Teslenko E. (11'), Uridia M. (42'), Джоэль Фамейе (45+2'), Олег Иванов (83')

    «Рубин» занимает второе место место в турнирной таблице с 47 очками. «Волгарь» находится на пятой строчке (39 очков).

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