«Волгарь» — «Рубин»: счет матча 0:0, обзор матча

«Волгарь» — «Рубин» Фото: globallookpress.com
Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд вырвать победу не увенчались успехом.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Рубин 0:0
Волгарь: Smirnov O., Deljkin A., Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Kozlov D., Данил Липовой, Loktionov R., Pavlishin A., Smirnov D., Tkachuk D., Tsarukyan V. Рубин: Юрий Дюпин, Ashurmatov R., Джоэль Фамейе, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Nabiullin E., Rahmonaleiv U., Илья Самошников, Teslenko E., Uridia M., Александр Зотов Предупреждения: Teslenko E. (11'), Uridia M. (42'), Джоэль Фамейе (45+2'), Олег Иванов (83')
«Рубин» занимает второе место место в турнирной таблице с 47 очками. «Волгарь» находится на пятой строчке (39 очков).