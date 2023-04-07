начнут матч в 14:30 в английском Чемпионшипе, 07.04.2023.

Последний матч между собой: Лутон Таун — Миллуолл 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миллуолл» — «Лутон Таун». Коэффициент ставки — 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лутон Таун»).

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