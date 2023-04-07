Стало известно, на какой позиции будет играть Месси в случае возвращения в «Барсу»

Главный тренер «Барселоны»настаивает на том, чтобы клуб вернул. Об этом сообщил известный журналист Гильем Балаге.

Ранее появилась информация, что Месси не планирует продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен» и намерен вернуться в «Барселону».

«Лео и Лапорта не разговаривали, но, очевидно, "Барселона" продолжает настаивать на том, что да, они собираются подписать Месси.

Главный двигатель — тренер Хави, который регулярно общается с Месси и довольно четко обрисовывает ему картину команды, которой нужны его качества.

Хави говорит Месси, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорным, что очень близко к его роли в Аргентине.

Хави придумал разные способы, чтобы это сработало, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются.

Но затем он слышит от руководства клуба такие вещи, как "мы разговариваем, это [трансфер] произойдет", и я предполагаю, что его реакция довольно негативная, потому что предложения вообще не поступало. Это просто разговоры со стороны Барселоны», — приводит слова Балаге BBC.