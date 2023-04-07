ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
    Все новости спорта

    Стало известно, на какой позиции будет играть Месси в случае возвращения в «Барсу»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Главный тренер «Барселоны» Хави настаивает на том, чтобы клуб вернул Лионеля Месси. Об этом сообщил известный журналист Гильем Балаге.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Ранее появилась информация, что Месси не планирует продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен» и намерен вернуться в «Барселону».

    «Лео и Лапорта не разговаривали, но, очевидно, "Барселона" продолжает настаивать на том, что да, они собираются подписать Месси.

    Главный двигатель — тренер Хави, который регулярно общается с Месси и довольно четко обрисовывает ему картину команды, которой нужны его качества.

    Хави говорит Месси, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорным, что очень близко к его роли в Аргентине.

  • Месси не нужен «Барселоне». Возвращение легенды только навредит команде Хави
  • Подробный текст о том, почему «Барсе» ни в коем случае нельзя возвращать лучшего игрока в своей истории
  • 05/04/2023

    • Хави придумал разные способы, чтобы это сработало, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются.

    Но затем он слышит от руководства клуба такие вещи, как "мы разговариваем, это [трансфер] произойдет", и я предполагаю, что его реакция довольно негативная, потому что предложения вообще не поступало. Это просто разговоры со стороны Барселоны», — приводит слова Балаге BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Авангард» готов разрывать ради восстановления равенства
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Бенфика» быстро обуздает «драконов»
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ланс — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры