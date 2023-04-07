ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23
  • 22:10
    • «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче»
  • 19:55
    • «Интер» упустил победу над «Салернитаной»
  • 19:00
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1
    Все новости спорта

    В «Милане» высказались о продлении контракта с Леау

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара высказался о будущем в команде Рафаэля Леау.

    Рафаэль Леау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Леау

    «Мы хотим продлить контракт с Леау, он хочет того же. Есть некоторые проблемы, но мы работаем над их решением.

    Нам нужно решение до конца сезона. Последнее слово будет за Рафой. Нелегко говорить о процентах, но я бы сказал, что это 50 процентов», — приводит слова Массара инсайдер Фабрицио Романо.

    Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

    В текущем сезоне Леау провел в чемпионате Италии 26 матчей, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уже в ближайшей игре «Миннесота» распрощается со своей минусовой серией
  • «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Детройт» и «Питтсбург» вновь выдадут космическую результативность
  • «Детройт» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры