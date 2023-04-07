В «Милане» высказались о продлении контракта с Леау

Рафаэль Леау Фото: globallookpress.com
«Мы хотим продлить контракт с Леау, он хочет того же. Есть некоторые проблемы, но мы работаем над их решением.
Нам нужно решение до конца сезона. Последнее слово будет за Рафой. Нелегко говорить о процентах, но я бы сказал, что это 50 процентов», — приводит слова Массара инсайдер Фабрицио Романо.
Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне Леау провел в чемпионате Италии 26 матчей, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.