ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
    Все новости спорта

    Ковачич: То, что Лэмпард вернулся в «Челси» — хорошая новость

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал возвращение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы знаем его. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся — это хорошая новость. Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.

    Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже. Нам нужно работать лучше и сказать спасибо Грэму Поттеру, который проделал хорошую работу. В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация», — приводит слова Ковачича Sky Sports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Авангард» готов разрывать ради восстановления равенства
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Балтика» не заметит соперника?
  • «Балтика» — «Родина». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Балтика — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ланс — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры