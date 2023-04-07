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    Клопп: Артета строит «Арсенал» уже несколько лет, и результат впечатляет

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты работы наставника «Арсенала» Микеля Артеты.

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    «Артета строит уже несколько лет, и результат впечатляет. Это смесь действительно хорошего футбола и экстремальных эмоций. Я знаю, что люди просят время для тренеров, но я действительно думаю, что Микель заслужил каждую минуту, которую он провел в команде, даже когда дела шли не очень хорошо.

    Команда очень хорошо настроена, плюс хорошие трансферы, очень стабильная команда. Это то, что они используют сейчас», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

    «Арсенал» после 29 матчей занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 72 очка.

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