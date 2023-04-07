Игнатьев хочет, чтобы Черчесов вернулся в РПЛ

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал мнение о возможном назначениина пост главного тренера московского

«Я бы хотел видеть Черчесова в РПЛ. Он авторитетный специалист, который знает свое дело. У него отличный зарубежный опыт, поэтому "Динамо" очень повезет работать с ним, если так произойдет.

Черчесов сможет здорово помочь команде и сделать ее сильнее. Чем больше наших специалистов будут работать в РПЛ, тем лучше нашим футболистам и клубам», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Ранее появилась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на должность в случае увольнения Славиши Йокановича.