Бояринцев: В матче «Спартак» — «Динамо» шансы команд 50 на 50

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России

«Ожидания от матча "Спартак" — "Динамо" самые хорошие: все-таки это старейшее дерби страны. Игра интересна тем, что оба соперника должны быть по-спортивному злыми на себя. И "Спартак", и "Динамо" оступились в кубковых матчах, поэтому не буду никого выделять.

Шансы команд 50 на 50. И у "Спартака", и у "Динамо" есть проблемы: спартаковцы сыграют без Джикии и Промеса, а динамовцы в последних матчах выглядят неубедительно. Думаю, будет интересная и равная игра», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».