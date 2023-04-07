Артета о Джаке: Он чувствует, что способен забивать

Главный тренероценил игру полузащитника своей команды

«Во-первых, это связано с его складом ума. Он чувствует, что способен забивать, понимает, где ему надо находиться в нужный момент. Во-вторых, он тренируется каждый божий день.

Джака старается совершенствоваться вместе с командой в тех областях, которые, по нашему мнению, необходимы, чтобы команда сделала еще один шаг вперед в нашем стиле игры», — приводит Evening Standard слова Артеты.

В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил 5 голов и сделал столько же голевых передач. «Канониры» занимают 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 72 очками в активе.