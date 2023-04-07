Аршавин о неудачах «Спартака»: Абаскаль все равно хорошо работает

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о неудачахв весенней части чемпионата России.

«Мне кажется, что Абаскаль все равно хорошо работает. Никто не ожидал, что команда будет так хорошо играть, в том числе и я. Просто, видимо, они слишком хорошо начали весеннюю часть сезона. Все ожидали, что так дальше и продолжится.

Но качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко. Когда они были в себе уверены ментально, то всех обыгрывали. Как только получили одну оплеуху, так сразу все изменилось. А если б мастерство было!.. Потеряли уверенность, и качество просело сразу же.

Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в "Спартаке" объяснима. Но думаю, что сейчас еще Промес наверстает», — приводит слова Аршавина Sport24.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура. В ближайшем матче красно-белые встретятся с «Динамо». Игра состоится 8 апреля.