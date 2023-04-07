Анчелотти: Невозможно представить, что я буду работать в «Барселоне»

Главный тренерзаявил, что никогда не будет работать в

«Невозможно представить, что я буду работать в "Барселоне". Уважаю и Хави, и клуб, но сейчас я нахожусь в лучшем клубе мира, который очень люблю. Не хочу ничего менять. В "Реале" довольны собой.

Да, мы отстаём от соперника на 12 очков в Ла Лиге, но "Барселона" играет прекрасно. Мы продолжим борьбу, хотя цифры выступают против нас», — приводит слова Анчелотти Marca.

Специалист возглавил «Реал» в 2021 году во второй раз. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры с 59-ю очками в активе.