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    Анчелотти: Невозможно представить, что я буду работать в «Барселоне»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что никогда не будет работать в «Барселоне».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Невозможно представить, что я буду работать в "Барселоне". Уважаю и Хави, и клуб, но сейчас я нахожусь в лучшем клубе мира, который очень люблю. Не хочу ничего менять. В "Реале" довольны собой.

    Да, мы отстаём от соперника на 12 очков в Ла Лиге, но "Барселона" играет прекрасно. Мы продолжим борьбу, хотя цифры выступают против нас», — приводит слова Анчелотти Marca.

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