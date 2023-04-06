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    «У молодых звездная болезнь». Мостовой назвал главную проблему «Динамо»

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    Бывший футболист Александр Мостовой поддержал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича после вылета команды из Кубка России.

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    «Динамо» сенсационно проиграло тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).

    «Не вижу ничего плохого у Йокановича. Он работает не хуже прошлогодних специалистов. "Динамо" идет в пятерке. Я всегда говорил, что эта команда с таким составом должна быть в топ‑5.

    Есть определенные трудности, но они связаны не с Йокановичем, а футболистами, которых вознесли немного несправедливо.

    Там молодые ребята, одному 20, другому 22, третьему 23, но их уже начинают возвышать. Они еще ничего не добились и ничего не показали! Поэтому они проходят путь нашей "звездной болезни". Но ее нужно заслужить победами, голами.

    А когда два–три гола забивают, и его начинают сравнивать, то, конечно, голова будет кружиться. У "Динамо" это из года в год происходит. Скромнее нужно быть и спокойнее», — приводит слова Мостового «Евро‑Футбол.Ру».

    Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» не собирается увольнять Йокановича даже в случае поражения от «Спартака» в ближайшем туре РПЛ.

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