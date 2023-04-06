Лэмпард: Я уверен в себе и хорошо знаю команду. Сделаю все возможное

прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности главного тренера «Челси». Контракт рассчитан до конца сезона.

«Это было легкое решение для меня, потому что это мой клуб. Кроме того, я очень практичный человек. Я пошел другим путем после ухода из "Челси", но здорово вернуться сюда с верой в то, что я могу помочь до конца сезона. Я рад и благодарен, что получил такую возможность.

Я уверен в себе и хорошо знаю команду, с которой работал раньше, тренировочную базу, стадион и болельщиков. За отведенное время я сделаю все возможное, чтобы от всего сердца дать фанатам то, чего они хотят.

Название моей должности говорит само за себя, но я не забегаю вперед. Я хочу делать свою работу как можно лучше и так, чтобы это могло повлиять на клуб. Я хочу сделать все, что в моих силах, до конца сезона, а после этого посмотрим, что произойдет», — приводятся слова Лэмпарда на сайте клуба.