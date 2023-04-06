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  • 15:31
    • «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
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    Лэмпард: Я уверен в себе и хорошо знаю команду. Сделаю все возможное

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    Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности главного тренера «Челси». Контракт рассчитан до конца сезона.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Это было легкое решение для меня, потому что это мой клуб. Кроме того, я очень практичный человек. Я пошел другим путем после ухода из "Челси", но здорово вернуться сюда с верой в то, что я могу помочь до конца сезона. Я рад и благодарен, что получил такую возможность.

    Я уверен в себе и хорошо знаю команду, с которой работал раньше, тренировочную базу, стадион и болельщиков. За отведенное время я сделаю все возможное, чтобы от всего сердца дать фанатам то, чего они хотят.

  • «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
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    • Название моей должности говорит само за себя, но я не забегаю вперед. Я хочу делать свою работу как можно лучше и так, чтобы это могло повлиять на клуб. Я хочу сделать все, что в моих силах, до конца сезона, а после этого посмотрим, что произойдет», — приводятся слова Лэмпарда на сайте клуба.

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