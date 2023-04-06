Фабрицио Романо: Лэмпард возглавит «Челси» до конца сезона

близок к назначению на пост главного тренера, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что стороны подпишут все необходимые документы в ближайшие часы. Сразу после этого лондонский клуб выпустит официальное заявление.

Контракт «Челси» с Лэмпардом будет рассчитан до конца текущего сезона. В его тренерский штаб войдет бывший защитник «синих» Эшли Коул.

Ранее сообщалось, что летом «Челси» возглавит либо испанец Луис Энрике, либо немец Юлиан Нагельсманн.

Лэмпард ранее уже занимал пост главного тренера «Челси» с 2019 по 2021 год. В конце января 44-летний специалист был уволен из «Эвертона».

Напомним, в минувшее воскресенье «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября прошлого года.