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    Краснодар — Ростов: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.04.2023 в 20:00 начнется матч в плей-офф Кубка России по футболу Краснодар — Ростов

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    Краснодар и Ростов начнут матч в 20:00 в плей-офф Кубка России по футболу, 06.04.2023.

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    Последний матч между собой: Ростов — Краснодар 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Краснодар»).

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