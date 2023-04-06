Хаверц высказался о возможном уходе из «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси»ответил на вопрос о своем будущем.

Ранее появилась информация, что 23-летний футболист может сманить «Челси» на «Баварию».

«Мой контракт истекает через два года. Мне не хотелось бы переходить каждые два года. Мне все нравится в "Челси", я люблю этот клуб и его болельщиков.

У меня не было никаких переговоров с руководством "Баварии" с момента перехода сюда», — цитирует немца Bild.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел 28 матчей в АПЛ, забив семь голов и сделав один ассист.