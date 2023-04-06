Филимонов о судейских ошибках в матчах «Спартака»: Нет никакого заговора — нужно наладить игру

Бывший вратарь «Спартака»считает, что в московском клубе слишком часто говорят о судейских ошибках.

«Мы очень много обсуждаем судейские решения. Лучше говорить о футболе, об игре. Не о судьях.

К сожалению, часть футбола такова, что судьи ошибаются — они будут ошибаться всегда. Но комментировать их действия не вижу смысла. Лучше сосредоточиться на своей игре.

Никакого заговора, никаких таких вещей нет. Все ошибаются, и футболисты, и судьи. Но претензии высказываются только судьям. Сперва нужно наладить свою игру», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура. В ближайшем матче красно-белые встретятся с «Динамо». Игра состоится 8 апреля.