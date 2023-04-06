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    Конте может вновь возглавить «Челси»

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    Экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может вновь возглавить «Челси», сообщает The Independent.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Отмечается, что руководство лондонского клуба занимается поиском постоянного тренера летом этого года. Текущий сезон, как ожидается, «Челси» доиграет с Фрэнком Лэмпардом.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» ведет переговоры с Юлианом Нагельсманом, Маурисио Почеттино и Луисом Энрике.

  • Лэмпард может возглавить «Челси»
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    • Последним местом работы Конте был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул 27 марта. Итальянец тренировал «Челси» в 2016-2018 годах. В первый сезон под руководством итальянца «синие» стали чемпионами страны, во второй завоевали Кубок Англии.

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