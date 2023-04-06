Конте может вновь возглавить «Челси»

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
Отмечается, что руководство лондонского клуба занимается поиском постоянного тренера летом этого года. Текущий сезон, как ожидается, «Челси» доиграет с Фрэнком Лэмпардом.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» ведет переговоры с Юлианом Нагельсманом, Маурисио Почеттино и Луисом Энрике.
Последним местом работы Конте был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул 27 марта. Итальянец тренировал «Челси» в 2016-2018 годах. В первый сезон под руководством итальянца «синие» стали чемпионами страны, во второй завоевали Кубок Англии.