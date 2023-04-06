Абаскаль избежал дисквалификации за высказывания в адрес арбитров

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал дисквалифицировать главного тренера «Спартака»за высказывания в адрес арбитрав матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Возбудили дело по материалам СМИ. Нашей задачей было установить, насколько слова Абаскаля на пресс‑конференции являются ненормативной лексикой, оскорбительным выражением, а также в отношении кого или чего слова были произнесены. Мы не рассматривали в целом пресс‑конференцию, это не наша юрисдикция. Рассматривали только два слова, которые он произнес.

В заседании принял участие Абаскаль, переводчик, юрист "Спартака". КДК пригласил независимого эксперта по итальянскому языку. "Спартак" представил независимую экспертизу по этому выражению. Тренер сказал, что выражения не были отнесены ни к судьям, ни к иным лицам, он никого не оскорблял, только к ситуации. Эксперт сказал, что существует шесть‑семь переводов этого слова, и они используются в разных ситуация. Учитывая контекст, данное слово может быть переведено как несогласие, не обращенное к конкретному лицу.

Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни иных лиц. При этом данное выражение недопустимо в публичном пространстве субъектом футбола. Абаскаль согласился с такой постановкой вопроса. КДК РФС принял решение за неспортивное поведение официального лица клуба оштрафовать Абаскаля на 60 тысяч рублей. Это максимальная санкция по статье 96», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.