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    Тен Хаг доволен продлением контракта с защитником «МЮ» Шоу

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал продление контракт с защитником команды Люком Шоу.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Думаю, что это хорошее послание. Игрок сборной Англии, он действительно преуспевает в этом сезоне, я действительно доволен им.

    Думаю, что он современный левый защитник, но может играть и на других позициях, например, на позиции левого центрального защитника, так что он абсолютно соответствует тем стандартам, которые мы хотим видеть. Так что это очень хорошее сообщение», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

  • Шоу продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
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    • В нынешнем сезоне Шоу провел 23 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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