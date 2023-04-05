Тен Хаг доволен продлением контракта с защитником «МЮ» Шоу

Главный тренерпрокомментировал продление контракт с защитником команды

«Думаю, что это хорошее послание. Игрок сборной Англии, он действительно преуспевает в этом сезоне, я действительно доволен им.

Думаю, что он современный левый защитник, но может играть и на других позициях, например, на позиции левого центрального защитника, так что он абсолютно соответствует тем стандартам, которые мы хотим видеть. Так что это очень хорошее сообщение», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Шоу провел 23 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.