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    В следующем розыгрыше Кубка России выступят 8 команд Медиалиги

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    В следующем розыгрыше Кубка России примут участие восемь команд Медиалиги, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В этом сезоне Медиалигу в Кубке России представляли «Амкал» и 2Drots
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    В этом сезоне Медиалигу в Кубке России представляли «Амкал» и 2Drots

    По данным источника, РФС признал успешным опыт участия медиафутбольных клубов в Кубке России.

    Планируется, что в следующем розыгрыше турнира сыграют не две, а восемь команд МФЛ, если они успеют оформить необходимые документы. Сейчас проходит обсуждение такого варианта.

    Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

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    • В этом сезоне Медиалигу в Кубке России представляли «Амкал» (дошли до 1/64 финала) и 2Drots (проиграли в 1/128 финала).

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