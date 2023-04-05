В следующем розыгрыше Кубка России выступят 8 команд Медиалиги

В следующем розыгрышепримут участие восемь команд сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, РФС признал успешным опыт участия медиафутбольных клубов в Кубке России.

Планируется, что в следующем розыгрыше турнира сыграют не две, а восемь команд МФЛ, если они успеют оформить необходимые документы. Сейчас проходит обсуждение такого варианта.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

В этом сезоне Медиалигу в Кубке России представляли «Амкал» (дошли до 1/64 финала) и 2Drots (проиграли в 1/128 финала).