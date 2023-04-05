Ротен: Месси не представлял ПСЖ так, как должен был

Бывший полузащитникзаявил, что уход нападающегоиз парижского клуба выгоден для всех сторон.

«Это хорошо для всех. Мы не хотим никаких изменений в последнюю минуту. До свидания и удачи, Лео! Ты не представлял футболку "Пари Сен-Жермен" так, как должен был. Но тебя все равно будут помнить в истории футбола.

Я читал, что "Барселона" хочет вернуть его, и я желаю ему всего наилучшего. Он влюблен в город и клуб.

Он никогда этого не скрывал, и, когда у него есть два выходных, он едет в Барселону. По крайней мере, там он будет выкладываться», — цитирует Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне Месси провел 33 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 13 голевых передач.

Напомним, что руководство «Барселоны» заинтересовано в возвращении аргентинского форварда. Боссы каталонского клуба сделают предложение о новом контракте.