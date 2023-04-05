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    Лэмпард может возглавить «Челси»

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    Фрэнк Лэмпард может вернуться на пост главного тренера «Челси», сообщает talkSPORT.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    По данным источника, руководители лондонского клуба хотели бы доверить управление командой Луису Энрике или Юлиану Нагельсманну, но опасаются, что они не согласятся на это по ходу сезона.

    Лэмпард во вторник присутствовал на домашнем матче «Челси» с «Ливерпулем» (0:0).

  • Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Челси»
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    • В минувшее воскресенье «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября прошлого года.

    Лэмпард ранее уже занимал пост главного тренера «Челси» с 2019 по 2021 год. В конце января 44-летний специалист был уволен из «Эвертона».

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