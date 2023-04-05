Клопп прокомментировал ничью с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги ничейного матча с «Челси» в АПЛ (0:0).

«Итак, за последние несколько лет я несколько раз видел 0:0 против "Челси". Два финала — две из лучших игр, которые я видел. Сегодня все было по-другому. Они показали хороший бой. Отличное отношение и отличный менталитет, и это то, что я увидел. У них был шанс, у нас был шанс. Мы должны были бороться до конца, они должны были сражаться до конца. Это была очень напряженная игра.

Вы видели реакцию? Я видел много серьезных проблем, люди бросались в подкаты, и это то, что нам нужно. Наши полузащитники не так часто играли вместе. Если дела идут не так, как вам нужно, вы должны бороться и делать шаги. Иногда меньше, иногда больше, но это был меньший шаг.

С точки зрения страсти мне очень понравилась игра. Да, это был не лучший футбол, но эти ребята действительно хорошие футболисты, и сегодня они выложились. Они отчаянно хотели победить и мы тоже», — цитирует Клоппа BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» набрал 43 очка и идет восьмым в турнирной таблице. У «Челси» 39 пунктов и одиннадцатая строчка.