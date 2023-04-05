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    Хаверц: «Челси» не заслуживает 11 места

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    Нападающий «Челси» Кай Хаверц прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0) и высказался об увольнении Грэма Поттера.

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «Это тяжелый момент. Как и всегда бывает, когда тренер покидает клуб. Это нелегко, потому что наша работа — выигрывать матчи, и когда тренера увольняют, мы также должны взять на себя ответственность за это, принять то, что есть. Мы должны быть профессионалами и принять ситуацию.

    В чемпионате предстоит сыграть девять матчей, и "Челси" не заслуживает 11 места. Неприятно быть там, но мы все должны держаться вместе. Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, и мы должны быть уверены в себе. Мы входим в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Хаверца BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 43 очка и идет восьмым в турнирной таблице. У «Челси» 39 пунктов и одиннадцатая строчка.

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