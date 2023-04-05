Хаверц: «Челси» не заслуживает 11 места

Нападающий «Челси»прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0) и высказался об увольнении

«Это тяжелый момент. Как и всегда бывает, когда тренер покидает клуб. Это нелегко, потому что наша работа — выигрывать матчи, и когда тренера увольняют, мы также должны взять на себя ответственность за это, принять то, что есть. Мы должны быть профессионалами и принять ситуацию.

В чемпионате предстоит сыграть девять матчей, и "Челси" не заслуживает 11 места. Неприятно быть там, но мы все должны держаться вместе. Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, и мы должны быть уверены в себе. Мы входим в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Хаверца BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» набрал 43 очка и идет восьмым в турнирной таблице. У «Челси» 39 пунктов и одиннадцатая строчка.